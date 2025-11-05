これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆5日(水)これからの天気 気持ちの良い青空が広がるでしょう。 夜遅くは雲がかかることもありますが、天気のくずれはなさそうです。 降水確率は、各地とも20%以下と低くなっています。 ◆5日(水)の予想最高気温 最高気温は17～19℃の予想です。昨日より2℃前後高く、各地とも10月下旬並みになりそうです。 風も穏やかで、