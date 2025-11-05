今年もお歳暮商戦がスタートです。新潟市のデパートでギフトセンターが開設されました。 5日朝、新潟伊勢丹のギフトセンターで開かれた出陣式。全国から約2000点の商品を取りそろえました。ビールやハムなどの定番商品に加え、今年力を入れているのは県産ル レクチエ。三条市や加茂市など、去年よりも生産地を増やしました。 ■訪れた人 「親戚に食べ物だがまだ決まっていない。見ていいのが