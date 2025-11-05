兵庫県姫路市では、世界各地から集められた秋のバラが見頃を迎えています。柔らかな日ざしを受けて色鮮やかに咲くバラ。姫路市の「姫路ばら園」では、約２２００平方メートルの敷地に、世界各地から集められた約７５０種類、３３００株が植えられています。この時季に咲くバラは「秋バラ」と呼ばれ、春に咲くバラと比べて色や香りに深みがあり、咲いている期間も長いのが特長です。開園は１１月９日までです。