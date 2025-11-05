今年８月、大阪市北区の公園に死産した赤ちゃんを遺棄した罪に問われた母親に対し、大阪地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。判決によりますと、東大阪市の萩藤奈月被告（２４）は今年８月、死産した赤ちゃんを大阪市北区の扇町公園の土の中に埋め、遺棄しました。これまでの裁判で萩藤被告は「早く供養してあげないと、と思いついたのが土に埋めてかえすことだった」と起訴内容を認め、検察側は拘禁刑１年を求刑