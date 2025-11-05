「世界津波の日」の１１月５日、由来となった和歌山県広川町では、列車からの避難訓練が行われました。訓練は南海トラフ巨大地震が発生し、列車が緊急停止した想定で行われ、小学生ら約４００人が高台の神社を目指しました。「津波が来るぞ！逃げろ！走れ！」「世界津波の日」は、江戸時代の安政南海地震で、地元の豪商・濱口梧陵が高台の稲むらに火をつけ、暗闇のなか人々が避難した逸話に由来します。（参加した小学生