お笑いコンビのバッテリィズ（エース、寺家）、タレントの若槻千夏が5日、都内で行われた『Facilo』新CM発表会に参加した。【全身ショット】スラリ！変わらぬスタイルの若槻千夏東京進出1年目のバッテリィズに東京をよく知る人物として若槻が登場した。芸能人オーラを振りまきながら若槻は「東京で〜す。私が東京そのものです」と笑顔。ただ「埼玉出身なんですけど」と若槻は正直に明かして笑いが起きながら「埼玉はほぼ東京」