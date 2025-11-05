元BiSHのハシヤスメ・アツコが、11月4日（火）放送の『どこまでハラスメント』に出演。カラオケでBiSHの曲を歌った際の周囲の反応を明かした。【映像】BiSH曲を歌うハシヤスメ・アツコ本番組は、現代社会に氾濫する「ハラスメント」の線引きをはっきりさせる討論バラエティ。セクハラ、パワハラ、モラハラ、マタハラなど、言いたくても言えないハラスメントのモヤモヤを、”大天使アレン様”がぶった斬る。今回討論するハラス