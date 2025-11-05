【スタンフォード（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】ソフトバンクの城島健司チーフベースボールオフィサー（ＣＢＯ）が４日（日本時間５日）、米カリフォルニア州スタンフォードのスタンフォード大を訪れ、ドラフト１位の佐々木麟太郎内野手（２０）に指名のあいさつを行った。訪問の後、城島ＣＢＯは「英語も勉強しながら、学業もしっかり、また野球もしなきゃいけないという大変さを感じた。ただ、彼はそれを大変とか辛いと