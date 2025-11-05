【 山本由伸投手 】中学時代のチームの後輩は「並レベルの選手に見えていた、本当にあの人？（笑）」出身の東岡山ボーイズの選手たちは「山本選手みたいに世界を代表するピッチャーになりたい」【ワールドシリーズMVP】