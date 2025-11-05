5日、参議院本会議の代表質問において、立憲民主党の水岡俊一議員が、野党の反発により議院運営委員会を“出禁”になっている佐藤啓官房副長官などについて、高市早苗総理に質問した。【映像】高市総理が頭を下げた瞬間（実際の様子）水岡議員は「総理は、いわゆる裏金議員と呼ばれる方も『選挙を経れば禊は終わった』と考えているか？ 仮にそうした考えを一定認めたとしても、選挙を経ていない方は何も『禊』を済ませていない