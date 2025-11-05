企業や団体が業種を超えて、最新技術や商品を紹介する「メッセナゴヤ」がポートメッセなごやで始まりました。 【写真を見る】メッセナゴヤ2025 業種を超えた新技術や商品を紹介 運転中話し相手になってくれるロボットなど800超の企業が出展 11月6日まで 名古屋・港区 「メッセナゴヤ」は業種の枠を超えた交流を目的としたビジネス展示会で、ことしで20回目を迎えます。会場のポートメッセなごやでは844の企業や団体