「中国国際輸入博覧会」の開幕式で演説する中国の李強首相＝5日、上海（共同）【上海共同】中国・上海で5日、外国企業が製品や技術を展示する「中国国際輸入博覧会」が始まった。李強首相は開幕式で「中国はより開放的な環境を整え、グローバルなサプライチェーン（供給網）の安定を保障する」と述べた。米中貿易摩擦や内需低迷で輸入が停滞する中、中国の巨大市場を外国企業にアピールし投資や貿易の拡大につなげたい考え。中