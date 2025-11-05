クマによる被害防止に向け協力して対応しようと、5日に秋田県と陸上自衛隊が協定を結びました。これを受けて5日午後、鹿角市で自衛隊が箱わなの運搬にあたります。2025年度、秋田県では4日までに1万件を超えるクマの目撃に関する情報が寄せられていて、異常な事態となっています。また、クマに襲われて亡くなった人は4人に上り、56人がけがをしています。5日に秋田県と陸上自衛隊が結んだ協定では、自衛隊が支援する内容として、箱