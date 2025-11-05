ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、「2.5次元×オカルト×コメディ」をコンセプトにしたVTuberグループ「ゆるかると!」のデビューを決定し、10月31日よりタレント個人の公式Xにて活動を開始した。「ゆるかると!」○「ゆるかると!」のメンバーは?「ゆるかると!」は、「2.5次元×オカルト×コメディ」をコンセプトに、さまざまな謎や疑問に挑む3人組のVTuberグループ。妄想が大好きで、ドラゴンと人間のハーフでもある現役漫画