パドレスが日本時間5日、ダルビッシュ有投手が右肘の手術を行ったと発表しました。回復までは12〜15か月とされていて2026年シーズンは全休することが見込まれています。ダルビッシュ投手はメジャー14年の39歳。今季の開幕戦直前にも右肘の炎症で戦線を離脱。リハビリ登板を行い、7月にようやく復帰を遂げました。そして、日本時間7月31日に日米通算単独トップの204勝に到達しました。今季は15試合に先発し、5勝5敗、防御率5.38を記