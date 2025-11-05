タレント藤本美貴（40）が4日放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。“推し活”での苦い思い出を語った。番組のテーマは「子どもの推し活」。街の声では子どもが推すコンテンツのグッズに「何が出るかわからない」ランダムのカードの存在を明かした。藤本は「私はちゃんと欲しいものを買いたいの」と主張した。「私は自分でわかってるの。やり始めたらめっちゃハマるっていうのがわかってる。だから何に