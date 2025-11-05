【第7話】 11月5日 公開 【拡大画像へ】 講談社は11月5日、zensori氏によるマンガ「108P!～1年後に絶対108Pする話～」第7話をヤンマガWebにて公開した。 本作は女性との関係に疎い大学生が、人類を滅亡の危機から救うために107人の女性の欲望を解き放つラブコメディ。第7話では、サークルの先輩・片倉美津を新歓に誘う。 なお現在、ヤンマガWebでは全話が無料で公開