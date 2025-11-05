YOGEE NEW WAVESが、2023年春のEP以来となる新曲「BLUE DIVER」を11月5日（水）にリリースした。11月19日の人見記念講堂公演の同タイトルとなる「BLUE DIVER」。サックスやトランペット、シンセなど取り入れ新たなバンドサウンドにトライした新生ヨギーの再出発となるポジティブな楽曲となっている。初回生産限定でビニール仕様のクリアスリーブに収めた7インチ盤は11月19日の人見記念講堂で先行販売される。デジタルカバーアート