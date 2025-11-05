福岡県が推進する「ワンヘルス」の拠点の起工式が5日、福岡県みやま市で行われました。 起工式は福岡県の服部知事らが出席して行われました。ワンヘルスは人、動物、地球環境を一つの健康と捉え、一体的に守っていく考え方です。福岡県は、保健医療経営大学の跡地に全国で初めてワンヘルスセンターを整備します。総事業費はおよそ200億円で、人の健康や環境保全を調査する「保健環境研究所」を移転させ、家畜やペット、野