山形県民の安全安心を守るため日夜、業務に尽力している「県民の警察官」の表彰式が4日、山形市で行われました。表彰を受けた警察官4人が県民を守る決意を新たにしました。「県民の警察官」は山形新聞・山形放送が県内で活躍する警察官を県民の推薦に基づいて顕彰するものです。今年度の県民の警察官に選ばれ表彰されたのは、南陽警察署・刑事課の黒沢貴義警部補（54）、県警察本部・交通機動隊の井上直昭警部補（49）。県警察本部