５日前引けの日経平均株価は前営業日比２３９３円１５銭安の４万９１０４円０５銭と急落。前場のプライム市場の売買高概算は１６億９１２万株、売買代金概算は４兆４００２億円。値上がり銘柄数は１２２、対して値下がり銘柄数は１４７８、変わらずは１３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は朝方から先物主導で日経平均は急速に下値を探る展開となり、フシ目の５万円台を大きく下回った。２４００円近い下げで前場の安