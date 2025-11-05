東京午前のドル円は１５２．９６円付近まで円高・ドル安推移。「世紀の空売り」で知られるマイケル・バーリ氏が米エヌビディアとパランティアに対する弱気ポジションを開示したほか、米大手金融機関も調整安を危惧するなど、行き過ぎた株高に対する警戒感が強まり、リスク回避的な円買いを誘発している。サブプライム・ローン危機の当時、バーリ氏の想定は正しかったが、世界の金融市場は崩壊しなければならな