広島からドラフト５位で指名された佛教大の１９１センチ右腕・赤木晴哉投手が５日、京都市内の同大学で鞘師スカウトらから指名あいさつを受けた。取材に応じた赤木は、「自分が先発するから『見に行きたい』と思われるような、目標とされる選手になりたい」と意気込んだ。日本ハムの達孝太とチームメイトだった天理高時代は、故障に苦しみ、公式戦登板はわずか２試合に終わった。しかし、佛教大（京滋大学）で頭角を現し、２年