【「忍ばれさん」1巻】 11月5日発売 価格：880円 「忍ばれさん」1巻 書影 【拡大画像へ】 ヒーローズはミキメミ氏によるマンガ「忍ばれさん」1巻を11月5日に発売した。価格は880円。 本作はマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載されている4コママンガ。ホームセンターでアルバイトをしながら漫画家を目指す篠原さんのワキから、8歳のく