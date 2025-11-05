先月からアフリカ・エチオピアの教育関係者が来県し、研修を行っています。先月、県立高岡高校を訪れたのは、アフリカ東部・エチオピアの連邦教育省の職員など教育関係者15人です。日本の教育について学ぶため、JICAの事業で県内を訪れていて、この日は高校の教育方針について教員から説明を受け、授業を見学しました。一行が見学したのは、1年生の「総合」の授業。AIやプログラミングを活用したグループワークを興味