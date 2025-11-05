クマによる被害が深刻化する中、陸上自衛隊は午後から秋田県鹿角市で市町村や猟友会の支援活動を始めます。5日は陸上自衛隊第9師団の松永康則師団長が秋田県庁を訪れ、支援活動に関する協定書を鈴木知事と交わしました。陸上自衛隊第9師団松永康則師団長「我々として少しでもお役に立てるようにいろいろなニーズを踏まえながら活動してまいりたい」自衛隊が担うのは、クマへの対応にあたる市町村や猟友会の後方支援で捕獲用のお