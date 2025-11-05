高市首相の所信表明演説に対する代表質問が、参議院でもスタートしました。野党は、政治とカネの問題はまだ決着していないと高市首相を追及しました。中継です。高市首相はいわゆる裏金問題で不記載のあった議員を政府の要職に起用した事で国会運営に影響が出ている事について陳謝しました。立憲・水岡俊一議員「高市首相が官房副長官に任命した佐藤啓参議院議員は旧安倍派で裏金問題に関与していますが、改選は3年後なので選挙の