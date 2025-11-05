ワールドシリーズを制覇したドジャースのムーキー・ベッツ内野手が４日（日本時間５日）、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。「昨夜は全てが愛だった。フレディが動いていた！！」と記し、優勝パレード後に行われたアフターパーティーの動画を投稿した。動画ではフレディ・フリーマン内野手がキケ・ヘルナンデス内野手に導かれるようにステージの中央へ歩み、フロアに何度も倒れ込むブレイキンを披露。選手や妻たちが拍手を送る様子が