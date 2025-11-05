こちらは、アメリカ企業Vastの人工衛星「Haven Demo」が太陽電池パドルを展開する様子です。VastがSNSのXを通じて日本時間2025年11月3日に動画をシェアしました。Haven Demo achieved mission success after deploying from SpaceX’s Bandwagon-4 flight on Nov 2, 2025. Following nominal separation and stable sun-pointing, the spacecraft captured 4K video of its solar array deployment and is power-positive. &#x1f1f