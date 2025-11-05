『Popteen vs egg MODELS CRUSH』の#2が放送。“ギャル界のサラブレッド”として知られる、ゆうちゃみの実妹のゆい小池が「裏目に出たかな」などと、涙を流しながらモデルとしての苦悩を明かすヒトコマがあった。【映像】ゆうちゃみ妹、白肌際立つ超ミニスカ姿『Popteen vs egg MODELS CRUSH』は、人気モデルたちによるバトルリアリティショー。人気ティーン雑誌『Popteen』と『egg』の初コラボ雑誌刊行が決定し、合同雑誌の表