国が認定する「SDGs未来都市」に日出町が選ばれたことを受け、5日、大分県庁で報告会が行われました。 県庁 「SDGs未来都市」は国がSDGsの達成に向けた取り組みを進める自治体を認定する制度で2018年から行われています。県内では2025年7月、国東市に続く2例目として、日出町が認定を受けました。 県庁 これを受け、5日は安部町長が県庁を訪れ、佐藤知事に町の取り組みについて報告しました。20