きょうは「世界津波の日」。「大阪880万人訓練」と銘打った訓練が行われました。南海トラフ巨大地震の発生を想定し、午前10時すぎ、大阪府内にいるすべての人の携帯電話に通知音とともに大津波警報が発表されたとの情報が届きました。高い建物の3階以上への避難を呼びかける内容で、同様の訓練は今回で14回目です。