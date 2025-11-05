26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、逮捕された69歳の女が「事件の際に手にけがをした」と話していることが分かりました。【写真を見る】安福久美子容疑者「手にけがをした」 名古屋・主婦殺害事件病院で手当てを受けた記録確認されず玄関の血痕とDNA型が一致名古屋市港区のアルバイト・安福久美子容疑者（69）は1999年11月、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）の首などを刃物で刺して