この記事をまとめると ■BMWがジャパンモビリティショー2025でM4 CS VR46を展示 ■M4 CS VR46は元MotoGP王者ヴァレンティーノ・ロッシとの夢のコラボモデル ■購入者にはロッシとランチができる特典も付属している ボディサイドの「46」のレタリングがロッシとのコラボの証 BMWが世界限定92台、国内導入は2台のみという貴重なモデル、M4 CS VR46をジャパンモビリティショー2025に展示している。2918万円という価格もさることなが