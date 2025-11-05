カルビー [東証Ｐ] が11月5日昼(12:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比29.8％減の103億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の304億円→263億円(前期は298億円)に13.5％下方修正し、一転して11.9％減益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比5.7％増の159億円に伸びる計算にな