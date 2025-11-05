Hey! Say! JUMPが、11月26日にリリースするニューアルバム『S say』より、リード曲「Symphony」のショートMVを本日11月5日21時にプレミア公開する。 （関連：Hey! Say! JUMP、シングル『encore』は全曲必聴さらなる可能性と多面的な魅力が引き出された1枚に） 本楽曲は、今作を象徴するシンフォニックで生命力感じるクラシカルナンバー。オーケストラのような力強く上質なストリング