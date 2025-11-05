ソ・イングク2年ぶりの日本コンサートツアーが話題【写真】顔小さっ…ソ・イングク全身ショット俳優で歌手のソ・イングクが、2年ぶりとなる日本単独コンサートツアー「2025 SEO IN GUK CONCERT TOUR IN JAPAN [SIGNAL]」を開催！ソ・イングクの人気は韓国だけにとどまらず、日本でも熱い支持を集めています。スペシャルミニアルバム『IRO』は、オリコンアルバムデイリーランキング1位、iTunes R&B／ソウル・トップアルバム3日