レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）と花田平太（生瀬勝久）のいざこざから端を発したヘブンの女中探し。NHK連続テレビ小説『ばけばけ』第28話は、女中になるよう頼まれたトキ（髙石あかり）の怒りから、彼女の誇りが見える回だった。 参考：吉沢亮、『ばけばけ』の英語セリフは「あまり厳しい目で見ないでください（笑）」 夜に松野家を訪れた錦織（吉沢亮）から、ヘブンの女中になるように頼まれる。女中兼