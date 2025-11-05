日本テレビ『アナザースカイ』の公式SNSが更新され、ゲストの山下美月のスタジオオフショットやパリでの様子が披露された。 【写真】爽やかなノースリワンピ姿を披露した山下美月 ■『アナザースカイ』でフランス・パリを訪れた山下美月 山下は、11月8日放送回の『アナザースカイ』出演。番組では、フランス・パリを訪問。現地では、電車移動をしながら美食を堪能するほか、フランスの家庭料理に初挑戦