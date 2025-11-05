秀長亡きあとの豊臣政権のほころびについて振り返ります（写真：blanscape／PIXTA）もし秀長が生きていたら徳川の天下は訪れなかっただろう――。もちろん歴史に「if」はあり得ませんが、多くの歴史家をしてこう言わしめるほど、豊臣家中における存在感が大きかったのが、秀吉の弟・秀長です。本稿では、秀長の没後、坂道を転がるように衰退の一途をたどった豊臣家の迷走について、駿河台大学法学部教授・黒田基樹氏監修の『秀長と