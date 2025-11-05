【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Hey! Say! JUMPの新曲「Symphony」のMV Short ver.が、11月5日21時にプレミア公開されることが決定した。 ■MVの舞台は現代美術館！“脱出できない迷宮”を表現 ニューアルバム『S say』（読み：エッセイ/11月26日発売）のリード曲である「Symphony」は、『S say』の“S”を象徴する、シンフォニックで生命力が感じられるクラシカルナンバー。まるでオーケスト