歳暮商戦がスタートしました。岡山市北区の百貨店には、きょう（5日）特設コーナーがお目見えしました。 【写真を見る】歳暮商戦「自分用に買い求める人も増えている」岡山市の百貨店に特設コーナーハムや酒など約700点が並ぶ 定番のハムに、酒など、約700点が並びます。岡山高島屋8階にはギフトセンターが設けられきょうから歳暮の受け付けが始まりました。 千屋牛や地酒など、岡山な