【その他の画像・動画等を元記事で観る】 玉置浩二の新曲であり、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の主題歌「ファンファーレ」のCDが11月5日にリリース。併せて、MVが公開された。 ■約30年前の自分と今の玉置浩二が共演 日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、10月12日に初回放送がスタート。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続ける大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こして