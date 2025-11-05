「BCNランキング」2025年10月20日〜26日の日次集計データによると、ドライブレコーダー（ドラレコ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ドライブレコーダーZDR055（コムテック）2位ドライブレコーダーZDR065（コムテック）3位ドライブレコーダーZDR043（コムテック）3位ドライブレコーダーZDR027（コムテック）5位ドライブレコーダーZDR018（コムテック）6位ドライブレコーダーHDR003（コムテック）7位