DJIの公式Webサイトで、新製品のものとみられるティザーが公開されている。11月18日（火）21時00分（日本時間）に何らかの発表がある模様だ。 製品の全容までは確認できないが、コンパクトなレンズがカメラ本体と思われる筐体部分からせり出しているビジュアルが掲出。レンズの形状や側面のパターンは、同社アクションカメラシリーズ「Osmo Action」と類似しているようにも感じられる。 またレンズの絞