下関市豊浦町にある県立豊浦総合支援学校が、新しい校舎に移転し、このほど、式典が行われました。県立豊浦総合支援学校が移転したのは、旧響高校の跡地です。10月27日に行われた新校舎移転式には、在校生や保護者などおよそ200人が出席し、大塚睦之校長が「新校舎においても子どもたちの夢や希望を育む場として、温かく力強い教育を展開していきます」とあいさつしました。校舎の移転は、児童生徒の増加や校舎の老朽化などに伴う