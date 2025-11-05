【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46河田陽菜の2nd写真集『テイクオフ』（11月11日発売）より、封入特典ポストカード全6種の中から第5弾の絵柄が公開された。 ■河田陽菜がポカポカの光に包まれてリラックス 封入特典ポストカード第5弾の絵柄は、コペンハーゲンのデザイナーズホテルでお部屋に差し込むポカポカの光に包まれてリラックスする姿。 カジュアルなチェックのネルシャツと、大