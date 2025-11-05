2025年11月3日、中国のSNS・微博（ウェイボー）で、イスラエル軍がサイバーセキュリティーを理由として中国製自動車の回収に乗り出したとの情報が伝えられ、注目を集めた。約160万人のフォロワーを持つ微博アカウント「無心簡影」氏は3日、「ハアレツ」などイスラエルメディアの報道を引用して、イスラエル軍が中国製自動車の回収命令を出したとの情報を紹介した。情報によると、国家安全保障への懸念から、イスラエル国防軍（IDF