5日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比2120円安の4万9570円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万9104.05円に対しては465.95円高。出来高は5万1697枚となっている。 TOPIX先物期近は3219.5ポイントと前日比93.5ポイント安、現物終値比16.94ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49570