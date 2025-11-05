四川省綿陽市の中国ジャイアントパンダ保護研究センター綿陽基地が11月4日にプレオープンし、同センターの神樹坪基地と都江堰基地から「茜茜」と「婭祥」など13頭のパンダが正式に入居しました。パンダたちが新しい環境に慣れた後、適切な時期に一般公開される予定です。（提供/CRI）