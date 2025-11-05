札幌の大通公園で冬支度が始まりました。市民や観光客を癒してきた樹木の冬囲いが着々と進んでいます。葉がオレンジに染まり、紅葉の見ごろとなっている札幌市の大通公園。１１月５日から始まったのは、雪や寒さから樹木を守るための「冬囲い」の作業です。ツツジやイチイ、ライラックなどの樹木を竹やムシロで覆い紐で縛っていきます。大通公園の冬囲いは西１丁目から西１２丁目まで行い、１０日ほどで完了する見込みです。